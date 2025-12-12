Un nuovo gioco di Alien è tornato in sviluppo e si tratta di un’esperienza single player per un report

Un nuovo titolo basato sul franchise di Alien è in fase di sviluppo, segnando il ritorno di un'esperienza single player attesa dai fan. Dopo un periodo di inattività, il progetto è stato confermato da fonti affidabili, suscitando entusiasmo tra gli appassionati e promettendo di offrire un'inedita avventura nell'universo horror e sci-fi di Alien.

Secondo un nuovo report, un nuovo gioco basato sul franchise di Alien è ufficialmente tornato in sviluppo dopo un periodo di stop. Il progetto, descritto come un “Shadow of the Tomb Raider con xenomorfi”, si configura come un survival horror single-player in cui i giocatori dovranno sopravvivere a bordo di una stazione spaziale in stato di abbandono, evitando sia xenomorfi sia truppe speciali dotate di tecnologie avanzate. Insider Gaming segnala che lo sviluppo del titolo è iniziato almeno nel 2020, con diversi nomi in codice nel corso degli anni, tra cui “Marathon”. Dopo alcune sospensioni e cambi di sviluppatore, al momento il progetto è nelle mani di Eidos Montréal, noto per Marvel’s Guardians of the Galaxy, gli ultimi capitoli di Deus Ex e Shadow of the Tomb Raider. Game-experience.it Un gioco di Alien è tornato in sviluppo: si tratta di un'esperienza single player - Un gioco di Alien che pareva accantonato, è tornato in sviluppo e potrebbe arrivare finalmente sul mercato, se tutto andrà bene. multiplayer.it Lara Croft Is Back. Con un Remake E un nuovo gioco: ai Game Awards, Crystal Dynamics e Amazon Game Studios hanno presentato il futuro del franchise di TOMB RAIDER, con un'avventura inedita, CATALYST, in arrivo nel 2027, e un tuffo nel passato con - facebook.com facebook EA congela Dead Space: nessun nuovo gioco all'orizzonte e si valuta vendita x.com © Game-experience.it - Un nuovo gioco di Alien è tornato in sviluppo e si tratta di un’esperienza single player, per un report

Alien attack on Earth!! | #shorts #alienoid

Video Alien attack on Earth!! | #shorts #alienoid Video Alien attack on Earth!! | #shorts #alienoid