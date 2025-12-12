Un nuovo defibrillatore donato a Pra' dopo il furto dello scorso anno
Nel dicembre 2023, Pra' riceve un nuovo defibrillatore donato alla sua comunità, a seguito di un furto avvenuto lo scorso anno. La cerimonia di posa si terrà sabato 13 dicembre alle ore 14 in Via Taggia, grazie all'organizzazione del Civ Pra’ Insieme e della Pro Loco Pra’. Un importante gesto di solidarietà e attenzione alla sicurezza cittadina.
