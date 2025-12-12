Un Natale fra tradizione e creatività

A Sansepolcro si apre un Natale all'insegna della tradizione e della creatività, con l'inaugurazione della

Inaugurate a Sansepolcro la "Casa dei Nonni" e la mostra "Christmas in Art": una nuova, preziosa finestra sulla tradizione e sulla creatività, per un Natale basato sull’identità del territorio. Sansepolcro si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla comunità, alle storie e all’arte. In via XX Settembre, è stata aperta al pubblico la "Casa dei Nonni", un luogo pensato per accogliere famiglie, bambini e appassionati delle tradizioni natalizie. Un progetto che unisce memoria e futuro: qui i nonni racconteranno i Natali di una volta, con storie, leggende e ricordi capaci di emozionare e tramandare valori autentici alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it