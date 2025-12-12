Un Natale fra tradizione e creatività
A Sansepolcro si apre un Natale all'insegna della tradizione e della creatività, con l'inaugurazione della
Inaugurate a Sansepolcro la "Casa dei Nonni" e la mostra "Christmas in Art": una nuova, preziosa finestra sulla tradizione e sulla creatività, per un Natale basato sull’identità del territorio. Sansepolcro si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla comunità, alle storie e all’arte. In via XX Settembre, è stata aperta al pubblico la "Casa dei Nonni", un luogo pensato per accogliere famiglie, bambini e appassionati delle tradizioni natalizie. Un progetto che unisce memoria e futuro: qui i nonni racconteranno i Natali di una volta, con storie, leggende e ricordi capaci di emozionare e tramandare valori autentici alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
PETTOLE PUGLIESI DI NATALE La ricetta della tradizione per averle leggermente croccanti fuori e soffici dentro - facebook.com Vai su Facebook
Il #Natale si avvicina! Luci, musica, intrattenimento: il clima di festa si respira in tutto il territorio comunale con le iniziative targate “Venezia. It’s Christmas time!” per grandi e piccoli. Domenica #14dicembre, a #Venezia, si svolgerà la 10^ edizione della Vai su X
Natale a Brescia: 5 esperienze magiche tra presepi nascosti, tesori Unesco e mercatini (la guida per le feste) - Non solo shopping: dai presepi nel Duomo Vecchio ai capolavori di Santa Giulia aperti per le feste. Lo riporta quibrescia.it
Sicilia: le mete imperdibili per un Natale tra tradizione, cultura e mare d’inverno - La Sicilia, con il suo clima mite e il patrimonio culturale tra i più ricchi d’Europa, si conferma una delle mete più affascinanti per le vacanze di Natale. Secondo lasicilia.it