Un Natale bianco tra i grattacieli di Milano

Il 27 novembre, Milano ha accolto l’inverno con un suggestivo Natale bianco tra i moderni grattacieli di Piazza Gae Aulenti. L’inaugurazione ha illuminato la piazza, regalando un’atmosfera magica e coinvolgente, capace di sorprendere anche i più scettici, e dando inizio alla stagione natalizia nel cuore della città.

La notte del 27 novembre Piazza Gae Aulenti si è accesa sotto il riflettore di un'inaugurazione che ha fatto brillare gli occhi anche ai milanesi più scettici. Sul ghiaccio, Sara Conti e Niccolò Macii hanno danzato con quella grazia che solo i campioni conoscono – oro agli Europei 2023 e bronzo ai Mondiali dello stesso anno – regalando alla folla il primo brivido di un Natale che promette di essere diverso. È partita così la terza edizione del PoP XMAS Let it Glow, il villaggio natalizio che fino al 6 gennaio trasforma Portanuova in un paesaggio alpino urbano, dove i picchi innevati si confondono con le torri di vetro e acciaio.

