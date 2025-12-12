Un Natale all’insegna del Teatro | il calendario degli spettacoli a Montalto di Castro

Durante il periodo natalizio, Montalto di Castro propone un ricco calendario di spettacoli teatrali presso il Teatro Lea Padovani, diventato il cuore delle iniziative culturali della città. Questa programmazione mira a coinvolgere la comunità e a valorizzare il teatro come spazio di incontro e di intrattenimento durante le festività.

Montalto di Castro, 12 dicembre 2025 – Il Comune di Montalto di Castro, nell’ambito del programma natalizio 20252026, ha scelto di valorizzare in modo particolare il Teatro Lea Padovani come fulcro culturale e luogo privilegiato di incontro per la comunità. Per questo l’Amministrazione ha deciso di investire con convinzione in una rassegna cinematografica completamente gratuita e in un ciclo di spettacoli teatrali dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, proposti con un biglietto unico dal prezzo fortemente agevolato di euro 5,00. Un impegno concreto che nasce dalla volontà di rendere la cultura realmente accessibile a tutti, anche a chi, in altri contesti, potrebbe non avere la possibilità di partecipare ad attività educative e culturali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it