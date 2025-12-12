Un missile per Tirana

Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di 100 missili Jassm-ER all’Italia, per un valore totale di circa 301 milioni di dollari. Questa operazione rafforza la capacità militare italiana e testimonia la collaborazione strategica tra i due paesi in ambito di difesa e sicurezza internazionale.

Gli Usa hanno approvato la vendita all'Italia di 100 missili Jassm-ER al prezzo di 3,01 milioni di dollari cadauno. Che spreco. Con quelle somme si potevano costruire, che so, 20 ospedali. Luca Bovese via email Gentile lettore, ospedali a parte, anche un bellicista incallito dovrebbe porsi qualche problema. Si tratta di missili aria-terra, lanciabili da jet o bombardieri. La gittata massima è di 1000 km. La domanda che sorge spontanea è: a che diavolo ci servono? Con chi hanno immaginato di guerreggiare i nostri eccellentissimi, valentissimi generali e ministri quando hanno pianificato l'acquisto? È difficile ipotizzare un nemico purchessia per l'Italia, ma anche sforzando la fantasia non si capisce l'utilità di quella gittata, esagerata per difenderci da un invasore entro i nostri confini (bastavano 300 km) e insufficiente per colpire un nemico a casa sua.