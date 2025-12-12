Un miliardo di euro in arrivo dalla Bei Il colosso del chip strategico per l’Europa
La Bei investe un miliardo di euro per rafforzare la produzione di semiconduttori in Italia e Francia, puntando a migliorare la competitività e l’autonomia strategica dell’Europa nel settore dei chip. L’accordo con ST mira a sostenere lo sviluppo di capacità produttive fondamentali per la crescita tecnologica e la sicurezza economica continentale.
Accordo Bei-St, 1 miliardo di euro per la competitività e l’autonomia strategica dell’Europa. La banca dell’Ue sostiene la produzione in grandi volumi di semiconduttori in Italia e in Francia. La firma è su un accordo di finanziamento da 500 milioni di euro per rafforzare la competitività e l’autonomia strategica dell’Unione. È la prima tranche di un pacchetto più ampio, che in tutto arriverà al doppio, approvato per il colosso del chip, fornitore dei settori automotive, industrial, personal electronics e infrastrutture di comunicazione. Con questa operazione la Banca sosterrà il programma di investimenti della multinazionale in tecnologie e dispositivi di ultima generazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Prova a non ridere 99,9% impossibile #ridere #video #viral #art
Il portafoglio del fondo HPF Europe, lanciato nel 2020, comprende ora 75 strutture nell’area euro, per un valore vicino al miliardo di euro, di cui 30 strutture in Italia, che rappresentano oltre 3.300 posti letto, una delle piattaforme immobiliari sanitarie più import - facebook.com Vai su Facebook
SumUp raggiunge 1 miliardo di euro di depositi sul proprio Conto Aziendale dlvr.it/TPlJzC #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Accordo tra la Banca europea investimenti e Stm: un miliardo per rafforzare la competitività - Firmata l'intesa per la prima tranche da 500 milioni di euro ... Si legge su msn.com
STM, nuovo finanziamento della BEI - STM ha comunicato di aver firmato un accordo di finanziamento con la BEI (Banca Europea per gli investimenti) da 500 milioni di euro per rafforzare la competitività e l’autonomia strategica ... Riporta soldionline.it