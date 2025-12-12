Un miliardo di euro in arrivo dalla Bei Il colosso del chip strategico per l’Europa

La Bei investe un miliardo di euro per rafforzare la produzione di semiconduttori in Italia e Francia, puntando a migliorare la competitività e l’autonomia strategica dell’Europa nel settore dei chip. L’accordo con ST mira a sostenere lo sviluppo di capacità produttive fondamentali per la crescita tecnologica e la sicurezza economica continentale.

Accordo Bei-St, 1 miliardo di euro per la competitività e l’autonomia strategica dell’Europa. La banca dell’Ue sostiene la produzione in grandi volumi di semiconduttori in Italia e in Francia. La firma è su un accordo di finanziamento da 500 milioni di euro per rafforzare la competitività e l’autonomia strategica dell’Unione. È la prima tranche di un pacchetto più ampio, che in tutto arriverà al doppio, approvato per il colosso del chip, fornitore dei settori automotive, industrial, personal electronics e infrastrutture di comunicazione. Con questa operazione la Banca sosterrà il programma di investimenti della multinazionale in tecnologie e dispositivi di ultima generazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

