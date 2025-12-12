Un landinì di disagi e chi non ci sta
L'altroieri era mercoledì, ieri giovedì, oggi landinì, giorno della settimana dedicato non a Venere ma al segretario della Cgil e ai suoi scioperi pre-weekend. Stavolta sarà sciopero generale, duro e puro, come annunciato dallo stesso Maurizio Landini in un'intervista a Repubblica in cui snocciola cifre tragiche che qui accanto smentiamo una ad una. Certo, uno sciopera per quello in cui crede, per carità. Solo che qui di mezzo ci vanno milioni di persone che per colpa di quei numeretti capziosi oggi vivranno una giornata da incubo e disagio. Di fronte a questo caos, segnaliamo l'altra faccia della medaglia sindacale, ovvero chi rifiuta la serrata «politica e pregiudiziale», come la definisce Paolo Capone, il segretario di Ugl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Lo sciopero della CGIL manda nel caos migliaia di insegnanti impegnati con esami, spostamenti e scadenze già programmate. Landini, pur di attaccare il Governo Meloni, ignora gli appelli dei lavoratori costretti a subire i disagi della sua battaglia ideologica. Vai su X
Landini ormai non si nasconde più: scioperi a raffica di venerdì per creare disagi e problemi agli italiani e per uscire sui giornali. Che pena... altro che difesa dei lavoratori, è squallida azione politica concordata con il Pd. - facebook.com Vai su Facebook