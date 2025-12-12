Un lampione installato su una panchina | è lì da 15 anni la foto curiosa nel Napoletano

A Casavatore, nel Napoletano, un lampione installato su una panchina da 15 anni rappresenta una curiosità locale. La singolare configurazione è stata segnalata al deputato Borrelli, ma non si tratta di un intervento recente. La foto evidenzia una situazione insolita che ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità.

