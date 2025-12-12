Un lampione installato su una panchina | è lì da 15 anni la foto curiosa nel Napoletano

A Casavatore, nel Napoletano, un lampione installato su una panchina da 15 anni rappresenta una curiosità locale. La singolare configurazione è stata segnalata al deputato Borrelli, ma non si tratta di un intervento recente. La foto evidenzia una situazione insolita che ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità.

Favola del lampione che non esiste, anche se c'è. Questo lampione che si vede nelle foto fu installato in pompa magna qualche anno fa, quando l'amministrazione comunale volle dare un segnale di attenzione al quartiere, perché qualcuno aveva dato fuoco