Un dolore troppo grande da tradurre Roman Oleksiv 11 anni ha raccontato al Parlamento europeo come la madre è morta in un bombardamento

Roman Oleksiv, un ragazzino di soli 11 anni di Leopoli, ha condiviso al Parlamento europeo la dolorosa esperienza della perdita della madre durante un bombardamento. La sua testimonianza ha suscitato forti emozioni tra i presenti, evidenziando il dramma e il dolore dei bambini coinvolti nei conflitti armati.

Momenti di forte emozione al Parlamento europeo durante l'audizione di Roman Oleksiv, 11 anni, originario di Leopoli. Il bambino ha raccontato come la madre sia rimasta uccisa in un bombardamento russo che ha colpito un ospedale, mentre lui riusciva a sopravvivere alle esplosioni. Mentre traduceva le sue parole, l'interprete incaricata non è riuscita a trattenere le lacrime.

