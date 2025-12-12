Un calendario solidale per sostenere i volontari del vigili del fuoco | Per acquistare nuove attrezzature

L’associazione “Sostenitori vigili del fuoco volontari” di Cesenatico ha ideato un calendario solidale per raccogliere fondi destinati all’acquisto di nuove attrezzature. Questo progetto mira a supportare concretamente il lavoro quotidiano dei volontari, contribuendo a migliorare le risorse e le capacità di intervento dei vigili del fuoco volontari.

ASM COLTIVA SOLIDARIETÀ. CON IL CALENDARIO DI BELLESÌA LA NEONATOLOGIA DEL "POMA" AVRÀ IN DONO UN APPARECCHIO PER LA CURA DELL'ITTERO Dal mondo agricolo mantovano arriva un calendario solidale per curare i neonati manto

Un onore sostenere la presentazione di Materika 2026, il Calendario solidale di Tricostarc ETS: un progetto che celebra la forza delle donne rosa e sostiene, con sensibilità e coraggio, il percorso di ricostruzione dell'immagine e dell'identità femminile delle pa

Ecco il calendario dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico - Sostieni i Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico acquistando il calendario solidale.

Amore per gli animali e per lo sport nel calendario del Sassuolo Calcio - Arriva il calendario del Sassuolo Calcio per aiutare cani e gatti abbandonati e sostenere i volontari del canile "Punto&Virgola" di Modena.

