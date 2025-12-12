Un boato poi la distruzione Esplosione di gas in città diversi feriti

Un'esplosione di gas ha scosso una cittadina, provocando ingenti danni e feriti. Testimoni descrivono la scena come un’immagine di guerra, con una fuga di gas che ha trasformato una tranquilla strada in un luogo di distruzione. L’evento ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno intervenendo per gestire la situazione.

“Era come se stessimo guardando un video di guerra”, hanno raccontato gli abitanti della cittadina dove una fuga di gas ha trasformato una tranquilla strada residenziale in uno scenario di devastazione. Poco dopo le 9.30 del mattino una violenta esplosione ha completamente distrutto una casa e ne ha danneggiate altre tre, ferendo sei persone e lasciando l’intera comunità sotto shock. Una telecamera di un campanello installata proprio di fronte all’abitazione ha immortalato il momento esatto dello scoppio, mostrando un’enorme palla di fuoco che si alza improvvisa e un’onda d’urto capace di travolgere tutto ciò che trova davanti. Caffeinamagazine.it Cosa riportano altre fonti Esplosione a Vicenza per fuga di gas: due feriti, negozio distrutto (video) - Mattinata di paura a Vicenza, dove un grave incidente ha scosso la zona di Via dei Laghi per una violenta esplosione. vicenzareport.it Boato a Laghetto: fuga di gas danneggia un centro estetico. Soccorsi sul posto - Un'esplosione ha scosso questa mattina alle 9,15 il quartiere di Laghetto a Vicenza: il boato è stato causato da una fuga di gas in via dei Laghi, al ... ecovicentino.it Un neonato è morto questa mattina nella Striscia, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. Al Jazeera ha poi riferito della morte per il freddo di un altro bambino in un rifugio per sfollati Gli aggiornamenti ? https://shorturl.at/T8Q0s - facebook.com Facebook

Esplode bombola del gas, un morto e tre feriti gravi AV

Video Esplode bombola del gas, un morto e tre feriti gravi AV Video Esplode bombola del gas, un morto e tre feriti gravi AV