Un altro colpo al Brico Service La ferramenta martellata dai furti | Quarta spaccata in tre anni basta

FIRENZE Bersagliato dai ladri il Brico Service di via Livorno: martedì sera il negozio di ferramenta e giardinaggio di Ponte a Greve ha subito la quarta spaccata in tre anni. I criminali hanno infranto un vetro della porta utilizzando la griglia di un tombino e si sono introdotti nella bottega, razziando il più possibile: principalmente attrezzi che fanno pensare a un successivo utilizzo per compiere furti con scasso. "Soldi non ne hanno rubati perché non ne lascio più – racconta sconsolato il titolare Marco Gasparri –, ma da una prima ricognizione hanno portato via 5 mazzuoli da muratore, 4 piedi di porco, 3 cacciaviti grossi, una smerigliatrice elettrica e un trapano a batteria.