Un altro colpo al Brico Service La ferramenta martellata dai furti | Quarta spaccata in tre anni basta

Lanazione.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il negozio Brico Service di via Livorno a Firenze è stato nuovamente colpito da un tentativo di furto, segnando la quarta spaccata in tre anni. L'incidente si è verificato martedì sera, evidenziando la crescente vulnerabilità del punto vendita e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza della zona.

FIRENZE Bersagliato dai ladri il Brico Service di via Livorno: martedì sera il negozio di ferramenta e giardinaggio di Ponte a Greve ha subito la quarta spaccata in tre anni. I criminali hanno infranto un vetro della porta utilizzando la griglia di un tombino e si sono introdotti nella bottega, razziando il più possibile: principalmente attrezzi che fanno pensare a un successivo utilizzo per compiere furti con scasso. "Soldi non ne hanno rubati perché non ne lascio più – racconta sconsolato il titolare Marco Gasparri –, ma da una prima ricognizione hanno portato via 5 mazzuoli da muratore, 4 piedi di porco, 3 cacciaviti grossi, una smerigliatrice elettrica e un trapano a batteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un altro colpo al brico service la ferramenta martellata dai furti quarta spaccata in tre anni basta

© Lanazione.it - Un altro colpo al Brico Service. La ferramenta martellata dai furti: "Quarta spaccata in tre anni, basta"

Se Vedi Questo In Mare, Esci Subito!

Video Se Vedi Questo In Mare, Esci Subito!

altro colpo brico serviceUn altro colpo al Brico Service. La ferramenta martellata dai furti: "Quarta spaccata in tre anni, basta" - FIRENZE Bersagliato dai ladri il Brico Service di via Livorno: martedì sera il negozio di ferramenta e giardinaggio di Ponte a Greve ha subito la quarta spaccata in tre anni. Lo riporta lanazione.it