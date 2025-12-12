Umberto Tozzi dà vita alla sua Gloria | in arrivo il musical

Umberto Tozzi torna sulla scena con il suo nuovo musical, intitolato

L’artista presenta lo spettacolo tratto dalla sua intramontabile hit: «Sarà la storia di una ragazza che sogna di fare la cantante, nonostante l’opposizione dei genitori». Sbarcherà in teatro ad ottobre 2026, all’interno dello show 21 pezzi del suo repertorio: al via i casting per trovare, soprattutto, la protagonista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

