Ultim' ora | Omicidio a San Severo | agricoltore ucciso a colpi di arma da fuoco

A San Severo si è verificato un grave episodio di violenza: un agricoltore di circa 50 anni è stato assassinato con colpi di arma da fuoco in un fondo agricolo nella zona di Casone. L'evento ha sconvolto la comunità locale, avviando le indagini delle autorità per chiarire le dinamiche e identificare i responsabili.

Omicidio a San Severo, dove un agricoltore di circa 50 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un fondo agricolo in località Casone. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. L'accaduto è. Foggiatoday.it

