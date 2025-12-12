Ultimo Live Stadi 2025 debutta al numero 1 della classifica FIMI

12 dic 2025

ULTIMO LIVE STADI 2025 IL NUOVO LIVE ALBUM DI ULTIMO DEBUTTA AL  N.1 DELLA CLASSIFICA FIMI E REGISTRA UN ALTRO TRAGUARDO: 2 LIVE ALBUM AL PRIMO POSTO NEL GIRO DI POCHI MESI   Il nuovo live album  ULTIMO LIVE STADI 2025  debutta al n.1 della classifica Top Album FIMI e al n.1 anche tra i CD, vinili e musicassette:  nel giro di pochi mesi sono 2 i live album dell’artista che guadagnano la vetta. L’album segue la scia di  ULTIMO LIVE STADI 2024  che lo scorso maggio debuttava in testa alla classifica dopo 6 anni che un disco live   di un artista   italiano   non raggiungeva il primo posto tra i dischi più venduti nella settimana di uscita. Romadailynews.it

