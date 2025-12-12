ultimo live stadi 2025 debutta al numero 1 della classifica fimi

ULTIMO LIVE STADI 2025 IL NUOVO LIVE ALBUM DI ULTIMO DEBUTTA AL N.1 DELLA CLASSIFICA FIMI E REGISTRA UN ALTRO TRAGUARDO: 2 LIVE ALBUM AL PRIMO POSTO NEL GIRO DI POCHI MESI Il nuovo live album ULTIMO LIVE STADI 2025 debutta al n.1 della classifica Top Album FIMI e al n.1 anche tra i CD, vinili e musicassette: nel giro di pochi mesi sono 2 i live album dell’artista che guadagnano la vetta. L’album segue la scia di ULTIMO LIVE STADI 2024 che lo scorso maggio debuttava in testa alla classifica dopo 6 anni che un disco live di un artista italiano non raggiungeva il primo posto tra i dischi più venduti nella settimana di uscita. Romadailynews.it

Ultimo Live Stadi 2025: fuori oggi il nuovo album con 30 tracce - Fuori oggi Ultimo Live Stadi 2025, il nuovo live album con 30 tracce del tour sold out. lifestyleblog.it

“Ultimo Live Stadi 2025” il nuovo live album di Ultimo - , sotto etichetta indipendente Ulti ... radiowebitalia.it

Concerto gratuito e ultimo live del tour negli stadi, dj-set fino alle 2.30 e un palinsesto pensato per tutte le generazioni. Salis: «Un Capodanno che può essere il più bello d’Italia» - facebook.com facebook

Fuori "Ultimo Live Stadi 2025" contenente la set list completa del tour x.com