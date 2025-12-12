Ultimo dell' anno con la fiaccola olimpica | i tedofori passeranno da Brindisi

Il 31 dicembre, Brindisi sarà al centro dell’attenzione internazionale con il passaggio della fiaccola dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina 2026. I tedofori attraverseranno la città, simbolo di unione e speranza, celebrando l’arrivo del nuovo anno e l’attesa per l’evento olimpico che coinvolgerà l’Italia intera.

BRINDISI- La fiaccola dei giochi olimpici di Milano e Cortina 2026 passerà da Brindisi il prossimo 31 dicembre. Il programma e il percorso sono ancora da stabilire. I tedofori, ad ogni modo, passeranno dalle vie cittadine. Lo attesta una delibera della giunta comunale che ha formalizzato il via. Brindisireport.it Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi in Toscana: la tappa da Pisa a Livorno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi in Toscana: la tappa da Pisa a Livorno ... tg24.sky.it Empoli accoglie la Fiaccola Olimpica: una festa che accende la città - Dopo Grosseto, Volterra e Pontedera, è stato il turno di Empoli come meta del viaggio della Fiaccola Olimpica delle prossime Olimpiadi invernali ... gonews.it

Vigilia delle Olimpiadi: il fuoco sacro traversa l'Italia.

