Ultimo dell' anno con la fiaccola olimpica | i tedofori passeranno da Brindisi

Il 31 dicembre, Brindisi sarà al centro dell’attenzione internazionale con il passaggio della fiaccola dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina 2026. I tedofori attraverseranno la città, simbolo di unione e speranza, celebrando l’arrivo del nuovo anno e l’attesa per l’evento olimpico che coinvolgerà l’Italia intera.

BRINDISI- La fiaccola dei giochi olimpici di Milano e Cortina 2026 passerà da Brindisi il prossimo 31 dicembre. Il programma e il percorso sono ancora da stabilire. I tedofori, ad ogni modo, passeranno dalle vie cittadine. Lo attesta una delibera della giunta comunale che ha formalizzato il via. Brindisireport.it

