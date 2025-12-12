Ue | accordo Kiev non semini nuove guerre

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l'importanza di un accordo di pace duraturo e giusto per l'Ucraina, evitando l'insorgere di nuove guerre. Durante un'intervista a Politico, ha evidenziato la necessità di garanzie di sicurezza solide per garantire stabilità e pace nella regione.

Per l'Ucraina serve una "pace giusta e duratura" con garanzie di sicurezza "molto robuste". Così, a Politico, la presidente della Commissione Ue von der Leyen. L'accordo,puntualizza, "dovrebbe essere così solido da non seminare subito i germi del prossimo conflitto". Sui territori ucraini possono decidere solo il presidente Zelensky e il popolo ucraino, sottolinea von der Leyen. Quanto tempo ci vorrà all'Europa per difendersi da sola? "Ottima domanda. Non abbiamo il lusso del tempo".

Da Mosca attacchi multipli con missili e bombe, Kiev lancia ondate mai viste di droni. La volontà del Cremlino è chiara: arrivare all’accordo con quattro metropoli in pugno. Ecco perché - facebook.com Vai su Facebook

Trump: "Usa disposti a contribuire nell'assistenza a Kiev in un accordo di pace" #ANSA Vai su X

I 7 punti per la pace in Ucraina: dall'ingresso nell’Ue alla «soluzione coreana», di che cosa parlano Washington e Kiev - La rivelazione del Washington Post: i punti in discussione sono definiti in tre documenti separati DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE Washington - Da msn.com

Kiev non vuole cedere i territori contesi: piano di pace corretto con l'appoggio Ue. Ma Trump fa asse con Putin: cosa accade - Appare ancora difficile la strada tracciata da Donald Trump che punta a traghettare l'Europa verso la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Riporta notizie.tiscali.it

