Ue via libera al congelamento degli asset russi senza scadenza | 25 sì e due no

12 dic 2025

L'Unione Europea ha approvato con 25 sì e due no il congelamento degli asset russi senza scadenza, con alcune precisazioni politiche e giuridiche da parte di alcuni paesi. Solo Ungheria e Slovacchia hanno votato contro. La decisione non pregiudica le future scelte sull’utilizzo dei beni immobilizzati, lasciando tale decisione ai leader europei.

Solo Ungheria e Slovacchia hanno detto no. Tra i Paesi favorevoli, Belgio, Bulgaria, Italia e Malta hanno però messo nero su bianco una precisazione politica e giuridica rilevante: il voto al congelamento “non pregiudica in alcun caso” la decisione sull’eventuale utilizzo dei beni russi immobilizzati, che dovrà essere assunta a livello dei leader europei e “non costituisce un precedente” per la politica estera e di sicurezza comune. Ildifforme.it

