Ue via libera al congelamento degli asset russi senza scadenza | 25 sì e due no

L'Unione Europea ha approvato con 25 sì e due no il congelamento degli asset russi senza scadenza, con alcune precisazioni politiche e giuridiche da parte di alcuni paesi. Solo Ungheria e Slovacchia hanno votato contro. La decisione non pregiudica le future scelte sull’utilizzo dei beni immobilizzati, lasciando tale decisione ai leader europei.

Solo Ungheria e Slovacchia hanno detto no. Tra i Paesi favorevoli, Belgio, Bulgaria, Italia e Malta hanno però messo nero su bianco una precisazione politica e giuridica rilevante: il voto al congelamento “non pregiudica in alcun caso” la decisione sull’eventuale utilizzo dei beni russi immobilizzati, che dovrà essere assunta a livello dei leader europei e “non costituisce un precedente” per la politica estera e di sicurezza comune. Ildifforme.it Ue, via libera al congelamento a tempo indefinito degli asset russi. Ungheria e Slovacchia votano contro - Ushakov, consigliere di Putin: un cessate il fuoco in Ucraina potrebbe iniziare solo dopo che le forze armate di Kiev avranno lasciato il Donbass ... milanofinanza.it Via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi - Il premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile'. ansa.it The Waterboys pubblicano “Rips From the Cutting Room Floor”, “side-story” ruvida e istintiva di “Life, Death and Dennis Hopper”: 16 frammenti visionari tra pop febbrile, miraggi pulp e notte americana, dove Mike Scott libera estro, deviazioni e fantasmi del roc - facebook.com facebook © Ildifforme.it - Ue, via libera al congelamento degli asset russi senza scadenza: 25 sì e due no

Caso Navalny: via libera alle sanzioni Ue contro quattro persone coinvolte nell'arresto

Video Caso Navalny: via libera alle sanzioni Ue contro quattro persone coinvolte nell'arresto Video Caso Navalny: via libera alle sanzioni Ue contro quattro persone coinvolte nell'arresto