Ue | via libera al congelamento degli asset russi Italia Belgio Bulgaria e Malta | Il blocco non ne determina l' uso

L’Unione Europea ha approvato il congelamento degli asset russi, con Italia, Belgio, Bulgaria e Malta che sottolineano come il provvedimento non limiti l’utilizzo delle risorse. Nel contesto di tensioni internazionali e crisi geopolitiche, l’UE si confronta su molteplici fronti, tra cui il conflitto in Ucraina e le dinamiche globali.

L’Europa si muove su più fronti: dalla guerra in Ucraina alla crisi mediorientale, passando per il dibattito sul ruolo dell’Ue nei negoziati globali. Le ultime decisioni e dichiarazioni emerse nelle scorse ore mostrano un continente che tenta di riaffermare la propria voce, ma che resta diviso internamente e spesso in ritardo rispetto alle iniziative di altri attori globali. Ue, via libera al. Feedpress.me Ue, via libera al congelamento a tempo indefinito degli asset russi. Ungheria e Slovacchia votano contro - Ushakov, consigliere di Putin: un cessate il fuoco in Ucraina potrebbe iniziare solo dopo che le forze armate di Kiev avranno lasciato il Donbass ... milanofinanza.it Via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi - Il premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile'. ansa.it The Waterboys pubblicano “Rips From the Cutting Room Floor”, “side-story” ruvida e istintiva di “Life, Death and Dennis Hopper”: 16 frammenti visionari tra pop febbrile, miraggi pulp e notte americana, dove Mike Scott libera estro, deviazioni e fantasmi del roc - facebook.com facebook © Feedpress.me - Ue: via libera al congelamento degli asset russi. Italia, Belgio, Bulgaria e Malta: "Il blocco non ne determina l'uso"

Caso Navalny: via libera alle sanzioni Ue contro quattro persone coinvolte nell'arresto

Video Caso Navalny: via libera alle sanzioni Ue contro quattro persone coinvolte nell'arresto Video Caso Navalny: via libera alle sanzioni Ue contro quattro persone coinvolte nell'arresto