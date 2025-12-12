Ue | via libera al congelamento degli asset russi Italia Belgio Bulgaria e Malta | Il blocco non ne determina l' uso

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea ha approvato il congelamento degli asset russi, con Italia, Belgio, Bulgaria e Malta che sottolineano come il provvedimento non limiti l’utilizzo delle risorse. Nel contesto di tensioni internazionali e crisi geopolitiche, l’UE si confronta su molteplici fronti, tra cui il conflitto in Ucraina e le dinamiche globali.

L’Europa si muove su più fronti: dalla guerra in Ucraina alla crisi mediorientale, passando per il dibattito sul ruolo dell’Ue nei negoziati globali. Le ultime decisioni e dichiarazioni emerse nelle scorse ore mostrano un continente che tenta di riaffermare la propria voce, ma che resta diviso internamente e spesso in ritardo rispetto alle iniziative di altri attori globali. Ue, via libera al. Feedpress.me

ue via libera congelamentoUe, via libera al congelamento a tempo indefinito degli asset russi. Ungheria e Slovacchia votano contro - Ushakov, consigliere di Putin: un cessate il fuoco in Ucraina potrebbe iniziare solo dopo che le forze armate di Kiev avranno lasciato il Donbass ... milanofinanza.it

ue via libera congelamentoVia libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi - Il premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile'. ansa.it

ue via libera al congelamento degli asset russi italia belgio bulgaria e malta il blocco non ne determina l uso

© Feedpress.me - Ue: via libera al congelamento degli asset russi. Italia, Belgio, Bulgaria e Malta: "Il blocco non ne determina l'uso"

Caso Navalny: via libera alle sanzioni Ue contro quattro persone coinvolte nell'arresto

Video Caso Navalny: via libera alle sanzioni Ue contro quattro persone coinvolte nell'arresto