Ue | via libera al blocco degli asset russi Italia | Il voto non ne determina l’uso Mosca pronta a reagire

L'Unione Europea ha approvato il blocco degli asset russi, con 25 voti favorevoli e due contrari. La decisione permette il congelamento indeterminato delle risorse finanziarie russe, mentre l’Italia sottolinea che il voto non stabilisce automaticamente l’uso di tali asset. Mosca si prepara a una possibile reazione, evidenziando la tensione internazionale in atto.

Sì dell'Ue al congelamento indeterminato degli asset russi. E' arrivato con 25 Paesi che hanno votato a favore e due contrari. E' quanto si apprende da fonti europee L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

Via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi - Il premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile'. ansa.it

Ue, via libera al congelamento a tempo indefinito degli asset russi. Ungheria e Slovacchia votano contro - Ushakov, consigliere di Putin: un cessate il fuoco in Ucraina potrebbe iniziare solo dopo che le forze armate di Kiev avranno lasciato il Donbass ... milanofinanza.it

Via libera dell'Autorità per i trasporti al diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti a cantieri o blocco del traffico #Abruzzo #Italia - facebook.com facebook

Via libera alla procedura che permette di utilizzare i capitali russi senza l’unanimità dei Paesi. Ungheria e Slovacchia contrarie. Ursula von der Leyen: «Oggi il primo passo, il Consiglio deciderà come usarli». x.com