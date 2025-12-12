Ue | via libera al blocco degli asset russi Italia | Il voto non ne determina l’uso Mosca pronta a reagire

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea ha approvato il blocco degli asset russi, con 25 voti favorevoli e due contrari. La decisione permette il congelamento indeterminato delle risorse finanziarie russe, mentre l’Italia sottolinea che il voto non stabilisce automaticamente l’uso di tali asset. Mosca si prepara a una possibile reazione, evidenziando la tensione internazionale in atto.

Sì dell'Ue al congelamento indeterminato degli asset russi. E' arrivato con 25 Paesi che hanno votato a favore e due contrari. E' quanto si apprende da fonti europee L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

ue via libera bloccoVia libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi - Il premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile'. ansa.it

ue via libera bloccoUe, via libera al congelamento a tempo indefinito degli asset russi. Ungheria e Slovacchia votano contro - Ushakov, consigliere di Putin: un cessate il fuoco in Ucraina potrebbe iniziare solo dopo che le forze armate di Kiev avranno lasciato il Donbass ... milanofinanza.it

ue via libera al blocco degli asset russi italia il voto non ne determina l8217uso mosca pronta a reagire

© Firenzepost.it - Ue: via libera al blocco degli asset russi. Italia: “Il voto non ne determina l’uso”. Mosca pronta a reagire

Auto, via libera Ue a regole su stop diesel e benzina dal 2035

Video Auto, via libera Ue a regole su stop diesel e benzina dal 2035