ue via libera a dazio da 3 euro sui piccoli pacchi da paesi terzi

Il Consiglio Ue ha approvato una misura temporanea che introduce un dazio fisso di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti da Paesi terzi, principalmente tramite e-commerce, a partire dal 2026. La decisione anticipa la riforma doganale in fase di negoziazione, che eliminerà l’esenzione per merci di valore inferiore a 150 euro.

Via libera da parte del Consiglio Ue a una misura temporanea che introduce un dazio doganale fisso di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell’Ue da Paesi terzi, principalmente tramite commercio elettronico, a partire dal 1° luglio 2026 e fino all’entrata in vigore nel 2028 della riforma doganale – attualmente in fase di negoziazione legislativa – che dovrebbe porre fine al regime di esenzione dai dazi per le merci di valore inferiore a 150 euro nei flussi e-commerce con assoggettamento a tasse di tutti i pacchi. La misura è volta soprattutto ad arginare la grande quantità di prodotti a basso costo e scarsa qualità che entrano nel mercato unico, soprattutto dalla Cina, grazie all’ esenzione prevista attualmente dalla normativa. Lapresse.it

"Pacchetto di misure specifiche a tutela degli esercenti che operano nella moda, oggi minacciata dal fenomeno dell'Ultra Fast Fashion"

Sull'euro digitale per l'Italia la priorità è abbassare ancora i costi di commissione per i commercianti

