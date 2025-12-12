Ue svolta clamorosa | approvato il congelamento dei beni russi Palazzo Chigi | Esplorare anche altre strade

L’Unione europea ha approvato il congelamento indeterminato dei beni russi, con 25 Stati favorevoli e 2 contrari. La decisione rappresenta una svolta significativa nelle sanzioni contro Mosca. Palazzo Chigi ha annunciato l’intenzione di esplorare ulteriori strade, mentre la misura mira a esercitare pressione economica e politica.

L' Unione europea dice sì al congelamento indeterminato degli asset russi. I l via libera è arrivato con il voto favorevole di 25 Stati membri e contrario di 2, si apprende da fonti Ue. La norma, basata sull'articolo 122 del Tfue, rende meno aleatorio il congelamento dei beni (doveva essere rinnovato ogni sei mesi all'unanimità) e, di conseguenza, meno complicato il prestito all'Ucraina basato su quei beni che l'Ue intende approvare nel prossimo Consiglio europeo, che inizierà il 18 dicembre. Ue, beni russi congelati per convincere Putin alla tregua. L'Ue "ha appena deci so di immobilizzare a tempo indeterminato i beni russi", ha sottolineato sottolinea l'Alta rappresentante Kaja Kallas.

