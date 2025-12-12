Ue sul precipizio | avviato il blocco degli asset russi

L'Unione Europea ha avviato la procedura per il blocco degli asset russi, autorizzando l'uso dei capitali senza bisogno dell'unanimità dei membri. La decisione rappresenta un passo cruciale nella risposta comunitaria alle tensioni geopolitiche, suscitando però divisioni, in particolare tra Ungheria e Slovacchia, contrarie alla misura.

Via libera alla procedura che permette di utilizzare i capitali russi senza l’unanimità dei Paesi. Ungheria e Slovacchia contrarie. Ursula von der Leyen: «Oggi il primo passo, il Consiglio deciderà come usarli». Rutte intanto soffia sul fuoco: «Siamo il prossimo obiettivo di Mosca». Come se le tensioni che ruotano attorno al piano di pace in Ucraina non bastassero, il generale della Nato, Mark Rutte, ha voluto rincarare la dose, avvertendo che «il conflitto è alle porte. La Russia ha riportato la guerra in Europa». 🔗 Leggi su Laverita.info