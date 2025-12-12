Ue | sì blocco indeterminato asset russi

L'Unione Europea ha approvato il blocco indeterminato degli asset russi, adottando una decisione tramite procedura scritta. La misura, sostenuta da 25 Paesi, mira a rafforzare le sanzioni economiche, mentre Ungheria e Slovacchia si sono opposte. La decisione rappresenta un passo importante nella strategia dell'UE di rispondere alle attività della Russia.

20.38 Via libera dell'Ue al congelamento indeterminato degli asset russi. Il sì, attraverso la cosiddetta procedura scritta, è giunto con 25 Paesi a favore e due contrari: Ungheria e Slovacchia. Il blocco non è più legato al rinnovo semestrale delle sanzioni alla Russia, che richiede l'unanimità. Belgio, Bulgaria, Italia e Malta hanno votato "sì" al blocco "ma precisano che tale voto non pregiudica in alcun caso la decisione sull'eventuale utilizzo dei beni russi immobilizzati, che deve essere presa a livello dei leader".