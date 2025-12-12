Ue Lollobrigida | Trattori in piazza per Europa non contro

Il 18 dicembre a Bruxelles, i trattori scenderanno in piazza in occasione del Consiglio Europeo. Lollobrigida sottolinea che la manifestazione è a sostegno dell'Europa, non contro, e auspica che si svolga in modo pacifico. Un evento che mira a esprimere le istanze degli agricoltori europei in un momento cruciale per l'Unione.

La manifestazione indetta a Bruxelles per il prossimo 18 dicembre, in coincidenza del Consiglio Europeo, è "per l'Europa, non contro l'Europa", sempre che si svolga "in modo pacifico". Lo dice il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a Bruxelles a margine del Consiglio Agrifish. I trattori, secondo Lollobrigida, "non vengono a bloccare. Vengono a sollecitare, a chiedere di rileggere i trattati europei del 1957, trattati fondativi, dove viene chiarita la posizione dell'Europa sull'agricoltura, e di verificare quello che è accaduto in questi anni dove l'agricoltura si è persa. Abbiamo avuto circa il 30% di diminuzione delle imprese agricole europee, con punte del 42% in Italia". Iltempo.it

