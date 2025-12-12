Udu | Solo il 45% degli idonei ottiene la borsa di studio così si condannano i ragazzi a rinunciare all’università
L’Unione degli Universitari Palermo denuncia una situazione critica riguardo alle borse di studio dell’ERSU, evidenziando come solo il 45% degli idonei riceva il sostegno economico. Questa realtà rischia di condannare molti studenti a rinunciare all’università, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un’accessibilità più equa all’istruzione superiore.
L'UDU Palermo denuncia con fermezza la situazione gravissima che emerge dai dati sulle borse di studio dell'ERSU Palermo. A fronte di un totale teorico di 16.447 studenti, soltanto 7.766 risultano assegnatari, per una copertura complessiva che si ferma al 45%. Ciò significa che più della metà.