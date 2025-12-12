Udinese Runjaic | Contro il Napoli se non si è in grado di vincere bisogna cercare di non perdere

L'Udinese si prepara a sfidare il Napoli, campioni in carica, con determinazione e intensità. Runjaic sottolinea l'importanza di non perdere e di dare il massimo in campo, nonostante le sfide legate alle assenze. Il confronto promette emozioni e impegno, con l'obiettivo di affrontare la partita con la giusta mentalità.

Udinese, Runjaic: “Dobbiamo scendere in campo con la giusta intensità contro il Napoli, faremo di tutto per vincere con i campioni in carica, hanno una rosa profonda nonostante le tante assenze, Lucca? Non ci siamo sentiti, ma gli auguro il meglio”. Kosta Runjaic, allenatore dell ‘Udinese, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Napoli. Queste le sue parole: “Che squadra ho visto dopo il Genoa? Nessuno perde volentieri in casa propria, ma a volte il calcio è così. Sappiamo che dobbiamo approcciare meglio le partite, indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo scendere in campo con la giusta intensità, è qualcosa che ci è mancato in alcune gare. Parlami.eu

Udinese, contro il Napoli Kosta Runjaic vuole giocarsela - Così ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic in vista della partita casalinga di domenica contro il Napoli: “Nessuno perde volentieri in casa, con il Genoa non era il ris ... sportal.it

Udinese, Runjaic: "Il Napoli non verrà qui a pareggiare. Okoye? Contenti rimanga con noi" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara contro il Napoli, rifiutando però di dare. tuttomercatoweb.com

#Udinese, #Runjaic in conferenza: "Abbiamo un punto in più rispetto all'anno scorso in questo momento della stagione" - facebook.com facebook

?Kosta Runjaic: “Abbiamo un’occasione per migliorare” ?? #UdineseNapoli x.com