Udinese-Napoli turnover ed un rientro per Conte | le ultime

L'Udinese-Napoli si avvicina in un momento di intenso impegno per gli azzurri, con un calendario ricco di impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Antonio Conte, consapevole dell'importanza di preservare le energie, sta pianificando un turn-over e un rientro di alcuni giocatori chiave per affrontare al meglio questa fase cruciale.

Il calendario del Napoli è estremamente fitto. Campionato, Coppa Italia e Champions League, tutto ravvicinato nelle ultime settimane, ed è proprio per questo che Antonio Conte proverà a gestire le forze andando a lavorare anche su coloro i quali hanno giocato meno fino a questo momento. Udinese-Napoli pronto un mini turnover. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha dato le ultime riguardanti il Napoli e quelle che saranno le scelte di Antonio Conte in vista del prossimo match contro l’Udinese. “Deciderà Conte ma è ovvio che dopo la sconfitta in Champions la condizione fisica di alcuni titolarissimi ha mostrato deficit evidenti e quindi ci sarà un minimo di turnover “. Spazionapoli.it

