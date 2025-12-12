Udine controlli e manette | due donne finiscono in carcere

Udinetoday.it | 12 dic 2025

Durante il fine settimana, a Udine la polizia di Stato ha intensificato i controlli, portando all'esecuzione di due ordini di carcerazione nei confronti di due donne italiane residenti in città. Gli interventi testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio.

Fine settimana di interventi per la polizia di Stato a Udine, dove la Squadra mobile ha eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di altrettante cittadine italiane, entrambe domiciliate in città. Le due donne sono state rintracciate nel corso dei controlli e arrestate in esecuzione di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

