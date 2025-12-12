Udine controlli e manette | due donne finiscono in carcere

Durante il fine settimana, a Udine la polizia di Stato ha intensificato i controlli, portando all'esecuzione di due ordini di carcerazione nei confronti di due donne italiane residenti in città. Gli interventi testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio.

Fine settimana di interventi per la polizia di Stato a Udine, dove la Squadra mobile ha eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di altrettante cittadine italiane, entrambe domiciliate in città. Le due donne sono state rintracciate nel corso dei controlli e arrestate in esecuzione di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

++ HASHISH E UBRIACHEZZA MOLESTA: I CONTROLLI A UDINE, CIVIDALE E TOLMEZZO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/hashish-ubriachezza-molesta-i-controlli-udine-civid - facebook.com Vai su Facebook

Proseguono i controlli “Alto Impatto” della Polizia a Udine, Cividale e Tolmezzo - udineoggi.news/2025/12/10/pro… Vai su X

Controlli in centro a Udine, trovati 60 grammi di hashish - Le operazioni si sono svolte tra parchi e note zone di spaccio nel capoluogo friulano, a Cividale e a Tolmezzo e hanno coinvolto carabinieri, operativi e unità cinofile della guardia di finanza, poliz ... Secondo udinetoday.it

Udine, controlli straordinari in Borgo stazione, arresti e denunce - Più di ottanta i soggetti e circa cinquanta i veicoli identificati dai carabinieri nella serata del 5 dicembre in Borgo Stazione nell'ambito del servizio straordinario di controllo del territorio. Come scrive rainews.it

Udine, controlli antidroga in Borgo Stazione

Video Udine, controlli antidroga in Borgo Stazione Video Udine, controlli antidroga in Borgo Stazione