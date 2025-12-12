Ucraina Zelensky a Kupiansk | Importante ottenere risultati al fronte

Il presidente ucraino Zelensky ha visitato Kupiansk, sottolineando l’importanza di ottenere risultati concreti sul fronte. Durante la visita, ha evidenziato i progressi delle forze ucraine nella regione e l’attenzione internazionale sulla zona, riconoscendo i progressi compiuti dai soldati nel rafforzare la difesa del paese.

"Oggi – direzione Kupiansk, i nostri soldati che qui ottengono risultati per l'Ucraina. Molti russi hanno parlato di Kupiansk – lo vediamo. Ero lì, ho salutato i ragazzi. Grazie a ogni unità, a tutti coloro che combattono qui, a tutti coloro che distruggono l'occupante". È quanto fa sapere il presidente dell'Ucraina Zelensky in un messaggio su Telegram. "Oggi è estremamente importante ottenere risultati sul fronte affinché l'Ucraina possa ottenere risultati in campo diplomatico", aggiunge, "è proprio così che funziona: tutte le nostre posizioni di forza all'interno del Paese sono posizioni di forza nei negoziati per porre fine alla guerra.

Was There… In Bullet-proof Vest, Zelensky Visits Kupiansk Front After Ukrainian “Gains”

