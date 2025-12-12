Ucraina Von der Leyen | ‘solo Zelensky può decidere sui territori’

Ursula von der Leyen ha affermato che solo Zelensky può decidere sui territori ucraini, sottolineando l’importanza di una pace giusta e duratura. In un’intervista a Politico, la presidente della Commissione europea ha evidenziato la necessità di accordi solidi che garantiscano sicurezza e evitino future conflittualità.

Per l’Ucraina serve una “pace giusta e duratura” con garanzie di sicurezza concrete: “questo accordo di pace dovrebbe essere così solido da non seminare subito i germi del prossimo conflitto” Lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in un’intervista a Politico, sottolineando che sui territori dell’Ucraina possono decidere solo il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ucraina, Von der Leyen: ‘solo Zelensky può decidere sui territori’

Guerra Ucraina, Von der Leyen: Versante orientale Ue protegge il continente, dobbiamo sostenerlo

