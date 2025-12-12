Ucraina Ue approva blocco asset russi Italia | Esplorare alternative

L'Unione europea ha approvato il blocco indefinito degli asset russi, rafforzando le misure di sanzione in risposta alla situazione in Ucraina. Tuttavia, l'Italia invita a valutare soluzioni alternative, sottolineando l'importanza di trovare strategie efficaci e sostenibili nell'affrontare la crisi e le tensioni internazionali.

(Adnkronos) – L'Unione europea dice sì al congelamento indeterminato degli asset russi. Ma l'Italia invita a esplorare alternative. Il via libera è arrivato con il voto favorevole di 25 Stati membri e quello contrario di 2, si apprende da fonti Ue. La norma, basata sull'articolo 122 del Tfue, rende meno aleatorio il congelamento dei beni (doveva . Periodicodaily.com

