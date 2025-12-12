Ucraina Ue approva blocco asset russi Italia | Esplorare alternative

L'Unione europea ha approvato il blocco indefinito degli asset russi, rafforzando le misure di sanzione in risposta alla situazione in Ucraina. Tuttavia, l'Italia invita a valutare soluzioni alternative, sottolineando l'importanza di trovare strategie efficaci e sostenibili nell'affrontare la crisi e le tensioni internazionali.

(Adnkronos) – L'Unione europea dice sì al congelamento indeterminato degli asset russi. Ma l'Italia invita a esplorare alternative. Il via libera è arrivato con il voto favorevole di 25 Stati membri e quello contrario di 2, si apprende da fonti Ue. La norma, basata sull'articolo 122 del Tfue, rende meno aleatorio il congelamento dei beni (doveva . Periodicodaily.com Ucraina, Ue approva blocco asset russi. Italia: "Esplorare alternative" - L' Unione europea dice sì al congelamento indeterminato degli asset russi. adnkronos.com Ucraina L'Ue approva il blocco degli asset russi, l'ok gelido di Roma - Al termine di una votazione che rischia di tramutarsi in un punto senza ritorno nei rapporti tra Bruxelles e Mosca, alla fin ... bluewin.ch #Ucraina Kiev smentisce Le Monde sull'approvazione di una zona cuscinetto nel #Donbass: "Interpretazioni errate. Se siamo d'accordo o meno può essere deciso solo al più alto livello politico o dal popolo ucraino". Lo ha detto il consigliere di Zelensky, Lyt x.com Tra i singoli temi, il voto negativo prevale sugli sforzi per mettere fine alla guerra in Ucraina (43% approva, 51% no) e sul negoziare un accordo di pace in Medio Oriente (45% a 48%) - facebook.com facebook

Non solo guerra: il vertice Ue-Ucraina sul futuro europeo di Kiev e la sua adesione all'Ue

Video Non solo guerra: il vertice Ue-Ucraina sul futuro europeo di Kiev e la sua adesione all'Ue Video Non solo guerra: il vertice Ue-Ucraina sul futuro europeo di Kiev e la sua adesione all'Ue