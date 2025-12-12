Ucraina Trump in pressing per accordo Zelensky | Sul Donbass servirà un referendum – La diretta

Donald Trump insiste per un accordo di cessate il fuoco in Ucraina, sostenendo il suo piano di pace che prevede il ritiro di Kiev dall'intera regione del Donbass. Zelensky propone invece un referendum sulla questione, alimentando le tensioni sul futuro della regione e le possibili soluzioni al conflitto. La situazione rimane delicata e in evoluzione.

Il presidente americano Donald Trump in pressing per la conclusione di un accordo per un cessate il fuoco in Ucraina alle condizioni previste dal suo piano di pace, compreso il ritiro di Kiev dall’intera regione del Donbass, anche le parti che non sono state conquistate dalla Russia. Il tycoon ha detto che gli Usa non parteciperanno all’incontro di sabato previsto a Parigi con funzionari ucraini e di Francia, Germania e Gran Bretagna se non ci saranno “buone chance” di concludere un’intesa. Da parte sua il presidente ucraino Volodymyr Zelensky apre alla possibilità di sottoporre a un referendum dei cittadini il destino del Donbass. 🔗 Leggi su Lapresse.it

