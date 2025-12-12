Ucraina | traghetto turco danneggiato durante attacco russo al porto di Odessa

Durante un attacco aereo russo sulla città di Odessa, sul Mar Nero, un traghetto turco è stato danneggiato. L'incidente si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture portuali ucraine coinvolte nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Kiev, 12 dic. (AdnkronosAfp) - Un traghetto turco è stato danneggiato in un attacco aereo russo sulla città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro ucraino per la Ricostruzione Oleksiy Kuleba. "La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro le infrastrutture portuali civili nella regione di Odessa", ha scritto su Telegram. "Un traghetto battente bandiera turca è stato danneggiato nel porto sul Mar Nero, non sono segnalate vittime". Iltempo.it

