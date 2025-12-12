Ucraina torture contro civili e prigionieri | le storie delle donne stuprate dai russi

L'articolo esplora le testimonianze di donne ucraine vittime di torture e stupri da parte delle truppe russe durante l'occupazione del loro paese. In Senato si sono raccolte le storie di queste donne, sottolineando l'importanza di non tacere di fronte a tali violenze e di sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tragiche realtà.

(Adnkronos) – In Senato le storie delle donne ucraine violentate dagli occupanti russi: 'Sema Ukraine', vuol dire in lingua Swahili, 'non tacere'. Raccontare è infatti l'obiettivo del convegno, organizzato in Sala Nassirya, dal senatore del partito democratico, Filippo Sensi, vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani intitolato 'Le torture

Von der Leyen annuncia per oggi la prima mossa, a maggioranza qualificata, col blocco sine die dei beni russi congelati, a cui seguirà al prossimo Consiglio europeo la definizione sul loro utilizzo per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. Orbán protesta: “Br - facebook.com Vai su Facebook

Le torture sistemiche contro i civili e i prigionieri ucraini come arma più diffusa dell'aggressione russa

