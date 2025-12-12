Ucraina Tajani | Da Italia ok a congelamento asset russi ma ci sono anche altri strumenti

Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato il sostegno dell’Italia al congelamento degli asset russi, sottolineando la volontà di contribuire alla stabilizzazione della situazione in Ucraina. Tuttavia, ha evidenziato che saranno esplorati anche altri strumenti durante il dibattito politico al Consiglio, per definire le strategie più efficaci a supporto del paese.

“L’Italia è favorevole a stabilizzare la situazione, quindi votiamo a favore. Poi si aprirà un dibattito politico al Consiglio su quello che sarà lo strumento migliore per aiutare l’Ucraina. Noi abbiamo sempre detto di avere qualche riserva non tanto sulla scelta politica, quanto sulla base giuridica per l’utilizzo di ‘frozen asset’, potrebbe esserci anche un altro strumento per finanziare l’Ucraina con garanzie che poi devono essere fuori naturalmente del debito pubblico. Quindi è un dibattito in corso. Intanto al Coreper si è votato per congelare i beni, poi vedremo cosa si farà e lo deciderà il Consiglio. Lapresse.it

