Ucraina-Russia Crosetto | Avrei voluto ci fosse l' Europa a trattare

Il ministro della Difesa, Crosetto, esprime la sua delusione per il fatto che gli Stati Uniti siano stati gli unici a intervenire nelle trattative di pace tra Ucraina e Russia, auspicando invece un coinvolgimento più diretto dell'Europa in questo processo cruciale per la stabilità del continente.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Sono molto deluso dal fatto che siano gli Usa che intervengono per trattare una pace nel cuore dell'Europa. Non c'è un'Europa, sono 27 Stati. Esisterà un'Europa quando decideranno di individuare una persona e mandarla a sedere al tavolo". Lo dice Guido Crosetto, ministro della Difesa, dal palco di Atreju, intervistato da Marco Travaglio. "In questo momento la mancanza dell'Europa al tavolo è frutto della sua debolezza nel parlare con una voce sola. Se domani gli Stati europei dicessero che c'è una persona a rappresentare tutto il negoziato, né Trump né la Russia potrebbero dire di no", aggiunge. Iltempo.it

