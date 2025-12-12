Ucraina | Renzi ' non si può prescindere da Usa ma Ue deve avere posizione unitaria'

In un contesto di crescente tensione in Ucraina, l'ex premier Matteo Renzi sottolinea l'importanza del ruolo degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Mentre riconosce il supporto americano come cruciale, insiste sulla necessità di un'azione coordinata e condivisa a livello europeo per affrontare la crisi e garantire una posizione unitaria.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Se non avessimo finanziato militarmente e commercialmente l'Ucraina Putin l'avrebbe presa in 15 giorni. Sono d'accordo però nel dire che abbiamo armato l'Ucraina ma non l'Ue dell'arma più potente che abbiamo: la diplomazia. Trump è decisivo per l'accordo di pace, non si può prescindere dagli Usa. Al contempo l'Ue deve avere una posizione unitaria. Ma non sappiamo Giorgia Meloni dove sta, fa zigzag. Mi spiace vedere Zelensky con Uk, Francia, Germania e senza l'Italia". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite a 'Otto e mezzo' su La7. Iltempo.it

Fermo, il teatro che sfida le bombe in Ucraina: «Pronti a partire». Marco Renzi e due colleghi nella zona di guerra con spettacoli per ragazzi - FERMO Un impegno preso due anni fa, quando era già stato in Ucraina per “Teatri senza frontiere”: Marco Renzi, insieme ad altri due colleghi, è pronto a partire per Lviv (Leopoli), e donare, in ... corriereadriatico.it

