Ucraina Putin e Erdogan in Turkmenistan partecipano a forum internazionale

In occasione di un forum internazionale in Turkmenistan, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno partecipato a cerimonie commemorative, deposto corone di fiori al Monumento della Neutralità e rafforzato i legami diplomatici. La visita dei due leader evidenzia l'importanza strategica della regione e le dinamiche geopolitiche in evoluzione tra Russia, Turchia e altre nazioni presenti.

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sono stati tra i leader che, in visita in Turkmenistan, hanno deposto corone di fiori al Monumento della Neutralità. L’evento è avvenuto in vista del forum internazionale di Ashgabat, dedicato al 30° anniversario dell’indipendenza del Turkmenistan. C’è grande atteaa per una serie di discorsi bilaterali che Putin terrà a margine degli appuntamenti del forum. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin e Erdogan in Turkmenistan partecipano a forum internazionale

#Tv2000 - #Ucraina, clima incandescente tra #Mosca e l’#Europa #11dicembre #Tv2000 #UE #Putin #Russia - facebook.com Vai su Facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #11dicembre #Ucraina #Russia #Zelensky #Trump #Putin #Lavrov #MedioOriente #Hamas #Amnesty #Israele #Gaza #Milano #PapaLeoneXIV #Maduro #Venezuela #IA Vai su X

Ucraina, Putin e Erdogan in Turkmenistan partecipano a forum internazionale - (LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sono stati tra i leader che, in visita in ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Ashgabat, omaggio di Erdogan e Putin al Monumento Neutralità - Ad Ashgabat, in Turkmenistan, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Tayyip Erdogan hanno deposto delle corone di fiori al Monumento alla Neutralità. Si legge su tg24.sky.it

Ucraina, vertice a Teheran tra Putin Erdogan e Raisi su blocco export grano

Video Ucraina, vertice a Teheran tra Putin Erdogan e Raisi su blocco export grano Video Ucraina, vertice a Teheran tra Putin Erdogan e Raisi su blocco export grano