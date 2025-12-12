Ucraina Mattarella | La Russia ripristina un’antistorica ricerca di zone d’influenza

Il Presidente Mattarella condanna l'azione della Russia in Ucraina, evidenziando come il paese abbia scelto di ripristinare con la forza una ricerca di zone di influenza e conquista territoriale. Le sue parole sottolineano l'importanza di una risposta internazionale unitaria di fronte a una minaccia che mina la stabilità e la pace globale.

"Un protagonista della comunità internazionale, la Federazione russa, ha, sciaguratamente, scelto" di ripristinare " con la forza l'antistorica ricerca di zone di influenza, di conquista territoriale, di crudele prepotenza delle armi". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo diplomatico. "Le generazioni globali che lottarono contro il nazifascismo in Europa, contro il colonialismo, contro i totalitarismi per rivendicare libertà e diritti, spesso anche a costo della vita, ricercando un progetto di collaborazione sfociato nella creazione dell'Onu – il più ambizioso tentativo nella storia dell'umanità di dare una cornice di regole alle relazioni internazionali – rischiano di vedere infranti, oggi, i loro sacrifici.

