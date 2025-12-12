Ucraina | Mattarella | ' insensata pace evocata da chi vuole imporre proprie condizioni'

Il presidente Mattarella critica la proposta di una pace forzata in Ucraina, sottolineando come essa sia infondata e dannosa. In un intervento a Roma, evidenzia le azioni aggressive della Russia, che cercano di imporre condizioni di conquista e influenza a discapito della sovranità ucraina e della stabilità internazionale.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Un protagonista della comunità internazionale, la Federazione Russa, ha, sciaguratamente, scelto di travolgere questo percorso ripristinando, con la forza, l'antistorica ricerca di zone di influenza, di conquista territoriale, di crudele prepotenza delle armi. Le generazioni globali che lottarono contro il nazifascismo in Europa, contro il colonialismo, contro i totalitarismi per rivendicare libertà e diritti, spesso anche a costo della vita, ricercando un progetto di collaborazione sfociato nella creazione dell'Onu –il più ambizioso tentativo nella storia dell'umanità di dare una cornice di regole alle relazioni internazionali– rischiano di vedere infranti, oggi, i loro sacrifici".

