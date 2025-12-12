Ucraina Kiev pronta ad accettare zona demilitarizzata in Donbass

L’Ucraina avrebbe espresso disponibilità ad accettare una zona demilitarizzata nel Donbass, nel tentativo di mettere fine a quattro anni di conflitto nella regione. Questa proposta rappresenta un passo importante nel processo di negoziazione e ricerca di una soluzione pacifica alla crisi, coinvolgendo le parti in un percorso verso la stabilità e la ricostruzione.

L'Ucraina sarebbe "pronta" ad accettare la creazione di una zona demilitarizzata nel Donbass per porre fine a 4 anni di guerra. Ma rispetto alla cessione di territori alla Russia Zelensky avvisa: "Va deciso con una consultazione popolare". Servizio di Andrea Domaschio TG2000.

