Ucraina Kiev pronta ad accettare zona demilitarizzata in Donbass
L’Ucraina avrebbe espresso disponibilità ad accettare una zona demilitarizzata nel Donbass, nel tentativo di mettere fine a quattro anni di conflitto nella regione. Questa proposta rappresenta un passo importante nel processo di negoziazione e ricerca di una soluzione pacifica alla crisi, coinvolgendo le parti in un percorso verso la stabilità e la ricostruzione.
L’Ucraina sarebbe “pronta” ad accettare la creazione di una zona demilitarizzata nel Donbass per porre fine a 4 anni di guerra. Ma rispetto alla cessione di territori alla Russia Zelensky avvisa: “Va deciso con una consultazione popolare”. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. Tv2000.it
"Kiev pronta ad accettare un'area demilitarizzata in Donbass", poi la smentita: "Interpretazione errata" - Lo ha riferito il negoziatore ucraino Podoliak, mentre le trattative si intensificano sui dossier irrisolti. today.it
Diretta | Kiev pronta ad accettare zona demilitarizzata. Mosca porta in tribunale l'Ue sui beni congelati - Mosca fa causa a Euroclear sugli asset congelati, mentre un attacco su Odessa provoca blackout. UCRAINA | Media: "Kiev è pronta ad accettare una zona demilitarizzata nel Donbass".
