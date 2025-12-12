Ucraina 11enne al Parlamento Ue racconta come ha perso la madre | interprete scoppia a piangere

Roman, un ragazzo ucraino di 11 anni, ha condiviso al Parlamento europeo la drammatica esperienza della perdita di sua madre durante l'attacco di missili russi a Vinnytsya. La sua storia, toccante e forte, evidenzia il dramma vissuto da molti giovani durante il conflitto in Ucraina. La testimonianza ha suscitato commozione tra i presenti, tra cui un interprete che non è riuscito a trattenere le lacrime.

“Mi chiamo Roman, ho 11 anni, sono ucraino e ora vivo a Lviv (Leopoli). Il 13 luglio 2022 io e mia madre eravamo in una clinica a Vinnytsya e lì sono arrivati tre missili russi. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mia madre “. Il racconto dell’undicenne ucraino Roman Oleksiv ha scosso i presenti e fatto scoppiare in lacrime l’interprete a un evento al Parlamento europeo di Bruxelles mercoledì scorso, 10 dicembre. “L’ultima volta che ho potuto salutarla. L’ho vista schiacciata sotto le pietre, e vedevo solo i suoi capelli. Li ho accarezzati e ho iniziato a scavare. Sono stato in coma 100 giorni, ho subito 36 operazioni e quasi tre anni di cure”, precisa Roman. Lapresse.it

Ieri al Parlamento???? le persone piangevano mentre l'11enne Roman Oleksiv testimoniava la sua sopravvivenza, a dir poco miracolosa, all'attacco russo a luglio 2022 su Vinnytsia. Sua 29enne madre morì sul colpo, Roman subì 36 interventi chirurgici e mesi X.com

Il dramma del piccolo Roman Oleksiv fa piangere la traduttrice del parlamento Ue: ma l’Italia tace sui bimbi ucraini uccisi e rapiti da Putin - ‘Grazie’ ai missili russi che il 14 luglio 2022 colpirono una clinica della città di Vinnytsia dove ... msn.com

