Ucciso da un proiettile vagante a Torre Annunziata sfratto alla vedova Veropalumbo | esplode il caso

A diciotto anni dalla tragedia, la famiglia Veropalumbo continua la sua battaglia per giustizia, dopo la morte di Giuseppe, ucciso da un proiettile vagante a Torre Annunziata durante la notte di San Silvestro 2007. Nel frattempo, la vedova è stata sfrattata, alimentando un caso che riaccende i riflettori su una vicenda ancora irrisolta.

A diciotto anni dalla tragedia, la battaglia della famiglia Veropalumbo non si è mai fermata. Il prossimo 31 dicembre segnerà diciotto anni dalla morte di Giuseppe Veropalumbo, il giovane padre colpito mortalmente da un proiettile vagante a Torre Annunziata durante la notte di San Silvestro 2007. Aveva solo trent’anni. Secondo le ricostruzioni dei collaboratori di giustizia, quel colpo sarebbe partito da alcuni minorenni del “quadrilatero delle carceri”, esploso in direzione di quello che definivano “il palazzo dell’infame”. Una dinamica folle e assurda che ha spezzato una vita innocente e trasformato definitivamente la sua famiglia. Notizieaudaci.it

Ucciso da un proiettile vagante, la vedova ora rischia lo sfatto da casa confiscata - Il marito fu ucciso da un proiettile vagante la notte di San Silvestro, ora la moglie e la figlia rischiano lo sfratto dall'immobile confiscato e consegnato loro nel 2016 dal Comune di Torre Annunziat ... ansa.it

«Mio marito ucciso da un proiettile vagante 18 anni fa. E ora sfrattano me e mia figlia dal bene confiscato alle mafie che ci avevano assegnato» - Il prossimo 31 dicembre saranno trascorsi diciotto anni dalla morte di Giuseppe Veropalumbo, l'uomo che a soli 30 anni fu raggiunto da un ... msn.com

Il marito venne ucciso da un proiettile vagante la notte di capodanno e ora la vedova, Carmela Sermino, rischia lo sfatto dalla casa, un ex bene confiscato alla criminalità che le venne concesso come familiare di vittima innocente - facebook.com facebook

Ucciso da un proiettile vagante, la vedova ora rischia lo sfatto da casa confiscata. A Torre Annunziata nel 2016 le fu assegnata una casa confiscata ai clan #ANSA x.com