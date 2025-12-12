Uccisa dalla stanchezza dopo la notte in ospedale la rabbia dei colleghi | Doppi turni e riposi saltati in pronto soccorso non reggiamo più

Nina Cristian, operatrice socio-sanitaria di 58 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Ravenna, vittima di un colpo di sonno dopo un lungo turno in pronto soccorso. La tragedia evidenzia le difficoltà e la stanchezza accumulate dai professionisti sanitari, costretti a doppi turni e riposi saltati, in un contesto di crescente tensione e fatica.

Vittima di un colpo di sonno mentre rientrava dopo il lungo turno in pronto soccorso: sarebbe questa la causa che ha portato alla morte di Nina Cristian, l'operatrice socio-sanitaria di 58 anni che venerdì scorso è deceduta in un terribile incidente stradale alle porte di Ravenna, a poca distanza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Uccisa dalla stanchezza dopo la notte in ospedale, la rabbia dei colleghi: "Doppi turni e riposi saltati, in pronto soccorso non reggiamo più" - Stremata dopo una notte di lavoro in pronto soccorso, Nina è morta rientrando a casa a causa di un colpo di sonno. ravennatoday.it scrive

