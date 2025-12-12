Tuttosport | Marianucci al bivio | Napoli apre al prestito Toro e Cremonese in corsa

Il destino di Luca Marianucci si definisce nel prossimo mercato di gennaio, con il Napoli che apre alla possibilità di un prestito. Torino e Cremonese sono entrambe in corsa per assicurarsi il giovane talento, creando un bivio importante per il suo futuro calcistico. La scelta potrebbe influenzare significativamente il percorso del giocatore nelle prossime stagioni.

Il futuro di Luca Marianucci potrebbe decidersi sul mercato di gennaio. Il difensore classe 2004, di proprietà del Napoli, è finito nel mirino di Torino e Cremonese, entrambe alla ricerca di un rinforzo al centro della difesa. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, la partita tra granata e grigiorossi non si gioca solo in campo, ma anche fuori, con il giovane centrale azzurro al centro delle attenzioni. Marianucci, finora, ha collezionato appena 90 minuti con il Napoli. Un impiego ridotto che rischia di rallentarne la crescita, nonostante la grande fiducia del club.