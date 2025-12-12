Tuttosport – Gasperini dopo il tris Roma al Celtic | Ottima gara Poi loda Ferguson | È importante che…

Dopo il prestigioso tris contro il Celtic, Gasperini ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra, definendola un’ottima gara. Nel frattempo, ha dedicato parole di apprezzamento a Ferguson, sottolineando l’importanza di figure esperte nel calcio. L’evento ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando l’impatto della vittoria.

2025-12-12 00:37:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news di TS: "Questa vittoria ci voleva, ne abbiamo bisogno. Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi, questi stadi bellissimi, storici, pieni di pubblico, di gente. Un'ottima gara". Così Gian Piero Gasperini commenta la trasferta di Glasgow, che ha visto la Roma imporsi per 3-0 sul Celtic, tracinata dalla doppietta di Evan Ferguson (36?, 45'+1?) che riconquista così la fiducia del tecnico, il quale nei giorni precedenti aveva a sua volta dichiarato pubblicamente come l'irlandese dovesse dare di più. Un risultato valido inoltre per la 6ª giornata di Europa League e che segue i successi su Midtjylland e Rangers.

