Tutti i crimini di Hamas | abominevole disprezzo per la vita umana Firmato Amnesty International Ma il danno è fatto

Amnesty International ha condannato con fermezza i crimini di Hamas, definendoli un “abominevole disprezzo per la vita umana”. La loro dichiarazione sottolinea la gravità delle azioni e il danno irreparabile causato, evidenziando l'importanza di affrontare con severità tali comportamenti. Un avvertimento contro le giustificazioni e le minimizzazioni di fronte a simili atrocità.

“Premesso che. “ Se esistesse una classifica dei modi radicalmente sbagliati di cominciare un discorso, di scrivere un post, di fare una dichiarazione qualsiasi, “premesso che” dovrebbe essere in cima alla lista nera. Un esempio? Premesso che sono contrario alla pena di morte. Dopo questo incipit retorico pensi di poter dire qualunque cosa, perché ti senti a posto con la coscienza, di aver rassicurato l’ascoltatore o il lettere. Questo deve aver pensato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International, nel pubblicare un report di 173 pagine che può suscitare sorpresa e indignazione nel vasto mondo che in Europa si è convito che Israele sia la fonte di tutti i mali dell’universo. Thesocialpost.it

