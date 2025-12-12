Tutte le notizie dell’11 dicembre

Ecco le principali notizie sportive di oggi, giovedì 11 dicembre, su Calciomercato.it. Aggiornamenti in tempo reale dalle news di campo e mercato, per rimanere sempre informati sulle ultime novità del mondo del calcio.

Le news di oggi in tempo reale qui su Calciomercato.it Tutte le news di oggi, giovedì 11 dicembre. Tra campo e mercato, aggiornamenti in diretta qui su Calciomercato.it. Il Milan insidia la Roma per Zirkzee (AnsaFoto) Segui con noi le notizie dell’11 dicembre! 23:36 11 Dicembre Le PAGELLE di Celtic-Roma. Europa League – La Roma dilaga in casa del Celtic. LE PAGELLE DI CM.IT! 19:14 11 Dicembre Conte grande in campionato e piccolo in Europa: l'analisi. Il Conte d’Europa è un flop totale: 115 milioni, ma Champions a rischio 15:49 11 Dicembre Dumfries cambia agente: valigia in mano, via a gennaio o a giugno?. 🔗 Leggi su Calciomercato.it